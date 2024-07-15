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Эскалаторы на "Чернышевской" остановились на третий день работы станции

фото ЗакС политика Эскалаторы на "Чернышевской" остановились на третий день работы станции

У эскалаторов на станции петербургского метрополитена "Чернышевская" произошел сбой на третий день после открытия станции, об этом 15 июля пишет Telegram-канал "Мегаполис".

Утром в понедельник, 15 июля, пассажирам подземки в Петербурге на открытой станции "Чернышевская" пришлось подниматься пешком. Два из четырех эскалаторов перестали работать. 

Станцию "Чернышевская" открыли в субботу, 13 июля, после полуторагодовой реставрации и ремонта. На станции как раз сделали четыре эскалатора вместо трех.

Напомним, что также с утра 15 июля в подземке случилось другое происшествие – на пути упала женщина. Из-за случившегося не осуществлялось движение от станции "Пушкинская" до станции "Площадь Ленина".

Фото: пресс-служба администрации Петербурга


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