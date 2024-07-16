Отравившимся школьникам в Петербурге присудили компенсации

Петербургская прокуратура добилась возмещения ущерба, который понесли учащиеся школы №608 в Кировском районе, отравившиеся в школьной столовой в сентябре прошлого года.

Как сообщает 16 июля надзорное ведомство, с комбината питания "Кировский" в пользу четверых потерпевших подростков взыскали по 60 тысяч рублей.

Ранее было установлено, что акционерное общество грубо нарушило правила приготовления блюд и хранения сырья. В феврале в рамках уголовного дела об оказании небезопасных услуг (ч. 1 ст. 238 УК) полгода ограничения свободы получила повар комбината.

Фото: ЗАКС.Ру