Горизбирком удовлетворил жалобу Федосеева на решение ТИК

Петербургская избирательная комиссия удовлетворила жалобу на действия ТИК № 7, поданную кандидатом в муниципальные депутаты Саввой Федосеевым. От него требовали регистрационный номер диплома о высшем образовании в комплекте документов, поданных в избирком для участия в выборах в МО "Дачное".

"Недостаток, по мнению рабочей группы, которая уже собиралась и рассматривала этот вопрос, является мнимым, потому что Центральная избирательная комиссия сочла, что <...> реквизиты, которые кандидат указывал в своем заявлении, являются достаточными для того, чтобы этот документ идентифицировать", — заявил в докладе на заседании заместитель председателя Горизбиркома Олег Зацепа.

Члены комиссии проголосовали за удовлетворение жалобы Федосеева. Сам кандидат уже отреагировал на вынесенное решение постом в своем Telegram-канале. "Маленькая, по победа. Идем дальше", — написал он.

Помимо "Дачного", Федосеев также баллотируется в МО "Княжево" и МО "Литейный округ". О причинах, побудивших его и других кандидатов идти на выборы в советы нескольких муниципалитетов кряду, читайте в материале ЗАКС.Ру.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру