"Кампанейские" кандидаты: кто и зачем выдвигается в нескольких округах

Фото: ЗАКС.РуСвыше 70 человек в Петербурге заявились на муниципальные выборы более чем в один округ сразу. Речь идет как о новичках, так и о бывших и действующих депутатах. ЗАКС.Ру опросил кандидатов, зачем им участвовать в нескольких кампаниях одновременно.

Самые молодежные муниципалитеты

Общее количество кандидатов, баллотирующихся более чем в один округ, исчисляется несколькими десятками. Заметная часть подалась в муниципалитеты Центрального района, которые и без того привлекают к себе внимание большого количества потенциальных выдвиженцев. Однако же другие предпочли расположенные вне исторического центра МО.

Целая группа молодых кандидатов подала документы в МО "Гагаринское" и МО "Звездное". Простые подсчеты показывают, что 50 из 74 самовыдвиженцев, подавших документы в "Гагаринское", также заявились во второй муниципалитет. Целый ряд из них имеет отношение к "Молодой гвардии Единой России", выяснил ЗАКС.Ру. Самый молодой кандидат отметил 18-летие в минувшем июне, самым возрастным сейчас 31 и 32 года соответственно. Вообще же только семь таких выдвиженцев родились в прошлом веке, остальные же его попросту не застали — они появились на свет уже в XXI столетии.

Отметим, что ранее о большом числе молодежи в очередях в избирком говорили кандидаты из МО "Сосновая Поляна". В результате на прошлой неделе в ТИК № 46 возникли трудности с подачей документов, о чем ЗАКС.Ру сообщал один из кандидатов, глава местной администрации округа Максим Бабаев.

Опытные тоже не ограничивают себя

По несколько округов для выдвижения избрали не только новички в муниципальной политике. Так, сразу в три муниципалитета подал документы лидер "Центрального района за комфортную среду обитания" Ярослав Костров, в стольких же выдвинулся глава петербургского отделения "Общества.Будущее" Савва Федосеев. Второй из них сообщил в беседе с ЗАКС.Ру, что допускает, что ему могут отказать в регистрации на выборы.

Гораздо более оптимистично настроен экс-глава ТИК № 29 Борис Островский, который подал документы в пять МО. В одном из округов он отказался от дальнейших действий, но в четырех планирует побороться за мандат.

Трое собеседников ЗАКС.Ру сообщили об отсутствии проблем со сбором подписей в поддержку выдвижения. Так, Островский поведал о том, что "за два часа собрал 10 подписей, совершенно не утруждаясь, прямо на улице" в МО "Екатерингофский". Костров заявил, что подписные листы сдали все члены его команды, причем последнему из них потребовались "одни сутки" на сбор.

Федосеев самостоятельно собирал подписи в МО "Литейный округ" и задействовал сборщиков в двух других. Полученным результатом он остался доволен.

Бывший депутат распущенного МО "Смольнинское" Диана Серая, которая также планирует кампании в нескольких муниципалитетах, сообщила о сложностях при сборе подписей. "Многие люди боятся подписываться, особенно мужчины, потому что мы же берем паспортные данные", — рассказала она.

Как кандидаты объясняют выбор нескольких округов

Деятельность возглавляемого Костровым движения сосредоточена в Центральном районе города, соответственно и участвовать в выборах он намеревается в местных муниципалитетах. В МО "Смольнинское" он идет самовыдвиженцем, в МО "Владимирский округ" и МО "Литейный округ" активист заручился поддержкой "Справедливой России — За правду". Выбор округов был в том числе продиктован стремлением помочь команде, с которой он баллотируется, заявил Костров ЗАКС.Ру.

— В "Смольнинском" я иду самовыдвиженцем, потому что здесь живу и здесь совсем просто собрать подписи, и ну такое дело принципа здесь собрать подписи. Во "Владимирском" я пообещал команде помочь местным активистам, общественникам, председателям ТСЖ и председателям советов домов. <...> А в "Литейном округе" это дело принципа. <...> Задача — полностью изменить местную власть в этом муниципалитете и помочь ребятам, которые там выдвигаются, победить ту команду оппонентов. За счет моей узнаваемости они могут получить больше голосов, — поделился планами общественник.

Из слов Федосеева следует, что выбор муниципалитетов для выдвижения был обусловлен, в том числе, его предыдущим жизненным опытом. Он заявил, что не хотел бы избираться "в рандомном округе" и потому выбрал такие, с которыми знаком не понаслышке. Так, в Кировском районе, где кандидат выдвинулся в МО "Дачное" и МО "Княжево", он ранее участвовал в выборах, а сейчас занимается помощью мобилизованным и их семьям. Третьим муниципалитетом стал МО "Литейный округ", где Федосеев учился и где располагается книжная лавка "Листва", в которой он работает.

Федосеев сообщил об "определенное противодействие на разных уровнях" в Центральном районе. Также он предположил, что в Кировском районе кампания тоже может пройти для него со сложностями. При этом он все равно планирует бороться за депутатское место именно в указанных МО.

Самую экзотическую причину для выбора нескольких округов озвучил Островский. Он заявил, что проводит "социальный эксперимент", призванный продемонстрировать возможность проведения избирательной кампании сразу в нескольких муниципалитетах.

— Часто мы сталкиваемся с тем, что человек выдвигается в одно МО и по какой-то причине не может ни выдвинуться, ни подать документы, и потом начинает поднимать определенную скандальную ситуацию о том, что избирательная комиссия плохо работает и о том, что ему кто-то мешает — то есть, виноват кто-то, но не он сам. И в данном случае хочется показать, что это [ведение нескольких кампаний] вполне себе реально, — высказался кандидат.

Проблема выбора или ее отсутствие

Кандидаты по-разному смотрят на вопрос о своих действиях в случае победы в нескольких округах сразу. Костров поведал, что планирует совещаться с командой касательно дальнейших действий.

— Если, допустим, мы будем получать большинство в "Смольнинском", а в других округах оно будет подвешенное, и мой там голос потребуется, естественно, пойду в другой округ помогать жителям. Это все будет решаться математикой, — заявил он.

Свои приоритеты в вопросе, в каком округе оставаться, а в каких снимать полномочия в случае победы, имеются у Островского.

— Я, как здравомыслящий человек, понимаю, что есть муниципалитеты, которые работают и нуждаются в том, чтобы у них сохранилась преемственность, а есть те, которые нуждаются в полной замене, — высказался он. Приоритеты в выборе МО бывший глава теризбиркома предпочел не раскрывать.

Вопрос выбора округа представляется "самым морально-этически сложным" для кандидата Серой. Она полагает, что в таком случае будет действовать по ситуации, исходя из данных об избранных депутатах.

— Если где-то пройдет один самовыдвиженец, а все остальные будут представителями "Единой России", ну, наверное, даже если я буду второй, это не поменяет никакого расклада в этом муниципалитете. А если кому-то будет не хватать моего голоса — наверное, я выберу этот муниципалитет, — призналась она.

Отметим, что проблема с выбором муниципалитета в случае победы в нескольких носит вовсе не умозрительный характер. Так, после кампании 2019 года целая дюжина избранных депутатов оказалась перед необходимостью определиться, в советы каких именно МО войти. Действующая глава МО "Гавань" Нэлли Вавилина отказалась тогда от мандата в МО № 7, куда также избралась. В свою очередь, Виктор Магер был вынужден выбирать сразу из трех муниципалитетов и в итоге стал депутатом в МО "Шувалово-Озерки". Освободившиеся места остались пустовать до следующих выборов.

Костров заявил, что вероятность подобного сценария на предстоящих выборах его не тревожит. Своей целью активист ставит победу собственной команды на выборах. В этом случае вопрос с пустующими местами в совете не будет определяющим, полагает он.

Серая допускает, что оставшееся вакантным место в другой ситуации мог бы занять представитель несимпатичных ей или ее избирателям политических сил. Поэтому кандидат не расстроится, если из-за ее решения в каком-либо совете останется незанятый мандат.

— Не хотелось бы, чтобы я заняла место какого-то самовыдвиженца, — развила мысль Серая. — Но, когда я выдвигалась, я обсуждала это с теми, кто идет по этим округам, и людей в эти округа не хватало. Я пошла именно в тот округ, где не хватает самовыдвиженцев. То есть скорее в помощь пошла, а не занять чье-то место.

Подача документов в 109 МО завершилась накануне, 10 июля. Исключением здесь стал лишь МО "Адмиралтейский округ", где выдвижение продлится еще три дня. Сами муниципальные выборы назначены на 8 сентября, они пройдут одновременно с выборами губернатора Петербурга и довыборами в Заксобрание по 18-му округу. Голосование во всех трех случаях продлится в течение трех дней.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру