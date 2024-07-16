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Новости 11:21

В Кремле рассчитывают снова совместить пресс-конференцию и прямую линию Путина

фото ЗакС политика В Кремле рассчитывают снова совместить пресс-конференцию и прямую линию Путина

Официальный представитель главы российского государства Дмитрий Песков обозначил сроки проведения очередной прямой линии с Владимиром Путиным. Она станет первой после переизбрания на пятый президентский срок.

"Будет зимой. Ближе к Новому году. Это будет итоговое информационное мероприятие", - приводит его ответ ТАСС.

Как и в прошлый раз, прямую линию хотят совместить с итоговой пресс-конференцией. В 2022 году, ознаменовавшемся началом военной спецоперации, Путин не участвовал ни в одном из этих форматов.

Фото: ЗАКС.Ру


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