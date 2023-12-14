Возвращение Путина на прямую линию

Кадр из трансляции прямой линии президента

Президент Владимир Путин 14 декабря провел прямую линию, на которой более четырех часов отвечал на вопросы журналистов и обращения граждан. Путин, незадолго до этого заявивший о намерениях идти на новый президентский срок, рассказал об успехах российской экономики, спецоперации и внешней политике.

Традиционная прямая линия президента некоторыми гражданами воспринимается как единственный способ решения проблем, объявил ведущий трансляции. В этот раз пресс-конференцию решили совместить с прямой линией, в рамках которой вопросы могут задать не только представители средств массовой информации, но и обычные граждане. К утру 14 декабря количество поступивших вопросов составило более 2,3 млн. За четыре часа общения президент успел ответить только на несколько десятков - остальными вопросами займется созданный президентом Общероссийский народный фронт.

В последний раз Путин отвечал на вопросы журналистов в таком очном формате летом 2021 года. В начале 2022 года президент объявил о начале специальной военной операции и до конца года фокус был смещен на другие задачи, а не на общение с прессой.

Прямая линия началась с презентации экономических успехов: повышение минимального размера оплаты труда на 18% в 2024 году, исторический минимум по безработице (меньше 3%), сокращение внешнего госдолга и прочие достижения, например, рост продолжительности жизни - сейчас он ожидается на уровне 74 лет.

Первые вопросы ведущих были посвящены ходу специальной военной операцией и ее целям. Президент не стал сообщать чего-то нового: цели остались прежними и российская армия с каждым днем к ним приближается. Как и весной 2022 года целями остаются демилитаризация и денацификация Украины.

"Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей", - заявил Путин.

Следом пошел вопрос о вероятности новой волны частичной мобилизации. Президент заявил, что сейчас в зоне СВО находится около 244 тысяч мобилизованных. До конца года власти планировали привлечь на контрактную службу чуть более 400 тысяч человек, но этот план перевыполнили - накануне прямой линии президенту сообщили о 486 тысячах новых контрактников. В день подписываются около 1,5 тысячи желающих. До конца года число новобранцев-добровольцев должно составить полмиллиона человек.

"Ну зачем нам мобилизация? На сегодняшний день никакой необходимости нет", - заверил президент.

Среди видеообращений к президенту оказался ролик участника частной военной компании (ЧВК), который после шестимесячного контракта не смог получить статус ветерана боевых действий. К какой именно ЧВК присоединился военный - не сообщалось. Путин заявил, что подобные трудности стали возможны из-за пробелов в законодательстве, которые допустило Министерство обороны. Формально и юридически частных военный компаний в России не существуют, напомнил Путин. Кроме того, никаких договоров с государством участники ЧВК не заключали, а выплаты получали в виде наличных. Путин пообещал, что права и льготы членов ЧВК будут приравнены к военнослужащим Минобороны.

"Я знаю этих людей не понаслышке. У меня среди моих близких связей дети там воевали в частных военных компаниях. У меня вот среди тех людей, которые меня окружают и работают, тоже там есть и были близкие люди. Некоторые ушли из жизни. Отдали жизнь за Родину", - признался Путин.

Также президент рассказал о взаимодействии с иностранными коллегами. Положительно отзывался о Китае, Турции и ряде других стран. Про европейские страны говорил сдержанно. В частности, рассказал, что не против возобновить взаимодействие с президентом Франции Эммануэлем Макроном, с которым общение "сошло на нет". Путин добавил, что связь прервалась не по его инициативе. Также дипломатично он высказался и о США в части диалога на тему возвращения на родину арестованного журналиста Эвана Гершковича и осужденного американца Поле Уилане. Конечно, российский лидер подчеркнул, что диалог непростой, но условия "сделки" должны устраивать обе стороны.

Одной из самой волнующих тем в медиасреде стали сообщения, которые выводились на экране в зале, где находился президент и журналисты. Вопросы бытового характера и слова поддержки в адрес главы государства чередовались с довольно провокационными словами: "Господин президент, когда реальная Россия не будет отличаться от телевизионной?" или "Почему ваша реальность расходится с нашей действительностью?". Были и другие, более красноречивые сообщения.

Их Владимир Путин, вероятней всего, видел, но никак не реагировал. Единственное сообщение на мониторе, которое вызвало отклик у президента - это просьба провести газ в деревню в Ярославской области, где проживают 11 человек.

"На экране бегут строчки. Одна из них такая - Елпатьево, Ярославская область. Просьба подвести газ. Обязательно посмотрим", - проявил чуткость Путин.

Уже после прямой линии в пресс-службе региона заявили, что газифицировать деревню не получится - там проживает слишком мало потенциальных потребителей газа.

Выступление президента оказалось без сюрпризов и сенсаций. Путин в привычной манере успел рассказать свое видение истории возникновения Украины, поведал о традиционных ценностях и безрезультатных попытках Запада задушить российскую экономику санкциями. Отдельных разговоров о родном городе президента, Петербурге, в студии не задавали - большее внимание было уделено регионам. Северную столицу на пресс-конференции представил некий "студент Санкт-Петербургского государственного университета", который прислал видео-дипфейк, на котором цифровой двойник президента спрашивал Путина о будущем искусственного интеллекта.

Из более острых вопросов Путину достались, например, тема абортов и вопрос о деле автора Telegram-канала "Адские бабки", которой просили 14 лет колонии за вымогательство у топ-менеджера Александра Ушакова. В последнем случае президент не увидел никакой подоплеки и сослался на соответствие запрошенного срока действующему законодательству. Впрочем, иногда подобные запросы прокуратуры вызывают "оторопь", добавил президент.

"Какая охота на ведьм? Я не знаю этой ситуации до деталей, но что там охота на ведьм, что она такого сделала ,чтобы на нее охотиться? Она что, какой-то там крупный оппозиционный деятель что ли? Уверен, на нее не охотятся", - уверен президент.

Завершить четырех часовую пресс-конференцию дали журналисту "Коммерсанта", неформальному биографу президента Андрею Колесникову. Он спросил, чего бы президент пожелал молодому себе. Путин не долго думая ответил: меньше доверять "партнерам" с Запада, а также верить в российский народ.

"Надо верить в великий русский, российский народ", - сказал президент.

Константин Леньков / Кадр из трансляции прямой линии президента