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Возвращение Путина на прямую линию

Кадр из трансляции прямой линии президентаКадр из трансляции прямой линии президента

Президент Владимир Путин 14 декабря провел прямую линию, на которой более четырех часов отвечал на вопросы журналистов и обращения граждан. Путин, незадолго до этого заявивший о намерениях идти на новый президентский срок, рассказал об успехах российской экономики, спецоперации и внешней политике.

Традиционная прямая линия президента некоторыми гражданами воспринимается как единственный способ решения проблем, объявил ведущий трансляции. В этот раз пресс-конференцию решили совместить с прямой линией, в рамках которой вопросы могут задать не только представители средств массовой информации, но и обычные граждане. К утру 14 декабря количество поступивших вопросов составило более 2,3 млн. За четыре часа общения президент успел ответить только на несколько десятков - остальными вопросами займется созданный президентом Общероссийский народный фронт. 

В последний раз Путин отвечал на вопросы журналистов в таком очном формате летом 2021 года. В начале 2022 года президент объявил о начале специальной военной операции и до конца года фокус был смещен на другие задачи, а не на общение с прессой. 

Прямая линия началась с презентации экономических успехов: повышение минимального размера оплаты труда на 18% в 2024 году, исторический минимум по безработице (меньше 3%), сокращение внешнего госдолга и прочие достижения, например, рост продолжительности жизни - сейчас он ожидается на уровне 74 лет. 

Первые вопросы ведущих были посвящены ходу специальной военной операцией и ее целям. Президент не стал сообщать чего-то нового: цели остались прежними и российская армия с каждым днем к ним приближается. Как и весной 2022 года целями остаются демилитаризация и денацификация Украины. 

"Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей", - заявил Путин. 

Следом пошел вопрос о вероятности новой волны частичной мобилизации. Президент заявил, что сейчас в зоне СВО находится около 244 тысяч мобилизованных. До конца года власти планировали привлечь на контрактную службу чуть более 400 тысяч человек, но этот план перевыполнили - накануне прямой линии президенту сообщили о 486 тысячах новых контрактников. В день подписываются около 1,5 тысячи желающих. До конца года число новобранцев-добровольцев должно составить полмиллиона человек. 

"Ну зачем нам мобилизация? На сегодняшний день никакой необходимости нет", - заверил президент. 

Среди видеообращений к президенту оказался ролик участника частной военной компании (ЧВК), который после шестимесячного контракта не смог получить статус ветерана боевых действий. К какой именно ЧВК присоединился военный - не сообщалось. Путин заявил, что подобные трудности стали возможны из-за пробелов в законодательстве, которые допустило Министерство обороны. Формально и юридически частных военный компаний в России не существуют, напомнил Путин. Кроме того, никаких договоров с государством участники ЧВК не заключали, а выплаты получали в виде наличных. Путин пообещал, что права и льготы членов ЧВК будут приравнены к военнослужащим Минобороны. 

"Я знаю этих людей не понаслышке. У меня среди моих близких связей дети там воевали в частных военных компаниях. У меня вот среди тех людей, которые меня окружают и работают, тоже там есть и были близкие люди. Некоторые ушли из жизни. Отдали жизнь за Родину", - признался Путин. 

Также президент рассказал о взаимодействии с иностранными коллегами. Положительно отзывался о Китае, Турции и ряде других стран. Про европейские страны говорил сдержанно. В частности, рассказал, что не против возобновить взаимодействие с президентом Франции Эммануэлем Макроном, с которым общение "сошло на нет". Путин добавил, что связь прервалась не по его инициативе. Также дипломатично он высказался и о США в части диалога на тему возвращения на родину арестованного журналиста Эвана Гершковича и осужденного американца Поле Уилане. Конечно, российский лидер подчеркнул, что диалог непростой, но условия "сделки" должны устраивать обе стороны. 

Одной из самой волнующих тем в медиасреде стали сообщения, которые выводились на экране в зале, где находился президент и журналисты. Вопросы бытового характера и слова поддержки в адрес главы государства чередовались с довольно провокационными словами: "Господин президент, когда реальная Россия не будет отличаться от телевизионной?" или "Почему ваша реальность расходится с нашей действительностью?". Были и другие, более красноречивые сообщения. 

Их Владимир Путин, вероятней всего, видел, но никак не реагировал. Единственное сообщение на мониторе, которое вызвало отклик у президента - это просьба провести газ в деревню в Ярославской области, где проживают 11 человек. 

"На экране бегут строчки. Одна из них такая - Елпатьево, Ярославская область. Просьба подвести газ. Обязательно посмотрим", - проявил чуткость Путин. 

Уже после прямой линии в пресс-службе региона заявили, что газифицировать деревню не получится - там проживает слишком мало потенциальных потребителей газа. 

Выступление президента оказалось без сюрпризов и сенсаций. Путин в привычной манере успел рассказать свое видение истории возникновения Украины, поведал о традиционных ценностях и безрезультатных попытках Запада задушить российскую экономику санкциями. Отдельных разговоров о родном городе президента, Петербурге, в студии не задавали - большее внимание было уделено регионам. Северную столицу на пресс-конференции представил некий "студент Санкт-Петербургского государственного университета", который прислал видео-дипфейк, на котором цифровой двойник президента спрашивал Путина о будущем искусственного интеллекта. 

Из более острых вопросов Путину достались, например, тема абортов и вопрос о деле автора Telegram-канала "Адские бабки", которой просили 14 лет колонии за вымогательство у топ-менеджера Александра Ушакова. В последнем случае президент не увидел никакой подоплеки и сослался на соответствие запрошенного срока действующему законодательству. Впрочем, иногда подобные запросы прокуратуры вызывают "оторопь", добавил президент. 

"Какая охота на ведьм? Я не знаю этой ситуации до деталей, но что там охота на ведьм, что она такого сделала ,чтобы на нее охотиться? Она что, какой-то там крупный оппозиционный деятель что ли? Уверен, на нее не охотятся", - уверен президент. 

Завершить четырех часовую пресс-конференцию дали журналисту "Коммерсанта", неформальному биографу президента Андрею Колесникову. Он спросил, чего бы президент пожелал молодому себе. Путин не долго думая ответил: меньше доверять "партнерам" с Запада, а также верить в российский народ. 

"Надо верить в великий русский, российский народ", - сказал президент. 

Константин Леньков / Кадр из трансляции прямой линии президента


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