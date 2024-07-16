Трасса М-11 почти на час сократит время в пути между Петербургом и Москвой

Президент Владимир Путин 16 июля лично принял участие в открытии движения по последнему участку скоростной автомобильной трассы М-11. В этот день ввели отрезок магистрали длиной 62 км, представляющий собой северный обход Твери. Работы велись с весны 2022 года и завершились с опережением сроков. Событие осветила пресс-служба Кремля.

"Мы сейчас с вашим коллегой [инженером Василием Васильевым] разговаривали, у меня где-то в справках было, что на 30 минут будет быстрее дорога между Москвой и Петербургом, но он говорит, на час где-то, на 50 минут. Это уже заметно", - произнес глава государства в Тверской области.

Путин порадовался тому, что открытие финального отрезка пути сделает возможным бессветофорное и бесшовное движение между двумя столицами, а также сделает более удобным автомобильное сообщение между Северо-Западом, Поволжьем и Уралом.

Платной трассой управляет компания "Магистраль двух столиц". Со старта проектирования дороги прошло более 20 лет.

фото: пресс-служба Кремля (скриншот видео)