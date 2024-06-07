Строительство трассы М-11 между Петербургом и Москвой полностью завершат 17 июля

Председатель правления ГК "Российские автомобильные дороги" Вячеслав Петушенко заявил о грядущем окончании строительства платной трассы М-11 между Петербургом и Москвой, об этом 7 июня пишет "Фонтанка.ру".

По словам Петушенко, в июле будет введен последний участок дороги, а именно обход Твери. "Фонтанка" отмечает, что от старта проектирования дороги до окончания строительства прошло больше 20 лет.

"17 июля закончим обход Твери. Это золотой гвоздь в реализованные проекты М-11 – М-12, ЦКАД", – заявил Вячеслав Петушенко на ПМЭФ-2024.

На данный момент, компанию "Магистраль двух столиц", которая управляет М-11, возглавляет Алексей Никифоров, он же недавно стал генеральном директором ООО "Магистраль северной столицы" и управляет Западным скоростным диаметром Петербурга (ЗСД).

Напомним, что трассу "Кола" в Ленобласти перекроют из-за развода моста на реке Свирь. По ней будет проходить яхта "Русь".

Фото: ЗАКС.Ру