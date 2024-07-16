Разборки водителей у Московского вокзала привели к двум уголовным делам

На задержанных накануне молодых автомобилистов, устроивших рукопашную на Гончарной улице, завели уголовные дела. Об этом 16 июля сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

На 32-летнего жителя одной из республик Северного Кавказа возбудили дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК). Его 24-летний оппонент, гражданин одной из соседних стран, стал фигурантом дела об умышленном повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК).

В ходе конфликта одну из машин повредили при помощи домкрата. Очевидцы снимали потасовку на телефоны. Мужчины поссорились из-за того, что не поделили дорогу у Московского вокзала.

Фото: ЗАКС.Ру