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Новости 13:08

СКА решил провести следующий сезон в Ледовом дворце

фото ЗакС политика СКА решил провести следующий сезон в Ледовом дворце

Руководство петербургского хоккейного клуба СКА объявило 16 июля о принятом решении провести домашние игры следующего сезона КХЛ в Ледовом дворце. Перенос матчей со "СКА Арены" объяснили соображениями безопасностями и заботой о здоровье посетителей.

"По оценке экспертов, с учетом масштабов "СКА Арены" и сложности ее систем пожарной безопасности, на устранение недостатков и недоработок потребуется длительное время", - гласит официальное сообщение от клуба в его Telegram-канале.

В СКА назвали достоинствами Ледового дворца высокий уровень комфорта и безопасности для болельщиков, а также качественный лед. При этом вновь сыграть в обозримом будущем на "СКА Арене" клуб не теряет надежды. 

Напомним, что "СКА Арену" на месте снесенного СКК разрешили ввести в эксплуатацию в конце прошлого года. В начале июня на стадионе случился пожар.

фото: Госстройнадзор Петербурга


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