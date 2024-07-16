СКА решил провести следующий сезон в Ледовом дворце

Руководство петербургского хоккейного клуба СКА объявило 16 июля о принятом решении провести домашние игры следующего сезона КХЛ в Ледовом дворце. Перенос матчей со "СКА Арены" объяснили соображениями безопасностями и заботой о здоровье посетителей.

"По оценке экспертов, с учетом масштабов "СКА Арены" и сложности ее систем пожарной безопасности, на устранение недостатков и недоработок потребуется длительное время", - гласит официальное сообщение от клуба в его Telegram-канале.

В СКА назвали достоинствами Ледового дворца высокий уровень комфорта и безопасности для болельщиков, а также качественный лед. При этом вновь сыграть в обозримом будущем на "СКА Арене" клуб не теряет надежды.

Напомним, что "СКА Арену" на месте снесенного СКК разрешили ввести в эксплуатацию в конце прошлого года. В начале июня на стадионе случился пожар.

фото: Госстройнадзор Петербурга