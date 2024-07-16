В Петербурге показ фильмов без прокатных удостоверений привел к штрафам

На несколько петербургских кинотеатров составили протоколы из-за демонстрации фильмов, не получивших в России прокатных удостоверений (ч. 1 ст. 14.58 КоАП). В двух из четырех случаев рассмотрение дел в судах завершилось штрафами, о чем 16 июля в своем Telegram-канале сообщила глава объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.

Так, за показ фильма "Дюна. Часть 2" в кинотеатрах "Кинополис Румба" и "Кинополис Румба" на 50 тысяч рублей оштрафовали ООО "Юбилей" и ООО "Сезар" соответственно.

В связи с апрельским показом фильма "Охотники за привидениями: леденящий ужас" в кинотеатре "Художественный" было вынесено более мягкое решение: ООО "Норд Медиа" получило предупреждение от мирового судьи.

Наконец, производство по делу в отношении ООО "Синема Мир" прекратили, сочтя нарушение в его случае малозначительным.

Фото: ЗАКС.Ру