Савву Федосеева оштрафовали на 500 рублей за потасовку в здании администрации Выборгского района

Кандидату в муниципальные депутаты Савве Федосееву назначили штраф в размере 500 рублей по делу о мелком хулиганстве (ч.1 ст.20.1 КоАП РФ), об этом 26 июня сообщили в Telegram-канале "Русская юрслужба".

Ранее в отношении него составили протокол из-за потасовки в коридоре администрации Выборгского района Петербурга. Тогда в отдел полиции забрали также Ивана Пантелеева, Романа Пенькова и Андрея Попова.

Назначенный для Федосеева штраф является минимальным по данной статье. Также уточняется, что кандидат в мундепы не давал никаких объяснений по случившемуся и вину не признавал.

Адвокат, который защищал Савву Федосеева в суде, представил для приобщения к материалам дела копии благодарностей Федосееву от воинских подразделений.

Напомним, что Савва Федосеев выдвигался в мундепы в МО "Литейный округ", в МО "Дачное" и в МО "Княжево". В двух последних получил отказ в регистрации.

Фото: ЗАКС.Ру