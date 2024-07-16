ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 17:46

Суд отправил петербуржца в СИЗО по делу о подрыве трансформаторов электроподстанции

фото ЗакС политика Суд отправил петербуржца в СИЗО по делу о подрыве трансформаторов электроподстанции

Красногвардейский районный суд Петербурга избрал меру пресечения для Артема Прокопца по статье о диверсии (п."б", "в" ч.2 ст.281 УК РФ), об этом 16 июля сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По данным следствия, в апреле 2024 года обвиняемый повредил два трансформатора электроподстнации у Екатерининского проспекта путем подрыва. 

Уточняется, что ущерб, который фигурант причинил ПАО "Россети Ленэнерго" составляет 138 845 136 рублей.

Суд избрал для Артема Прокопца меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 14 сентября 2024 года. Против меры обвиняемый не возражал.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости16 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама