Госстройнадзор выдал разрешение на ввод четвертой очереди аэродрома Левашово

В Петербурге выдали резрешение на ввод в эксплуатацию четвертой очереди аэродрома Левашово в Выборгском районе, об этом 16 июля пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на сайт Госстройнадзора.

Разрешение получило авиапредприятие "Газпром Авиа". Уточняется, что четвертая очередь проекта – дорожная. В рамках этой очереди построили инфраструктуру, которая примыкает к КАД – путепровод и два съезда.

Аэродром открыли в конце 2022 года, но в марте 2024 года комитет по градостроительству вновь согласовал архитектурный облик аэропортового комплекса. Ранее Министерство обороны РФ и "Газпром" подписали соглашение о реконструкции аэропорта, благодаря которому он сможет принимать гражданские самолёты.

Фото: ЗАКС.Ру