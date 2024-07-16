СПбГУ заключил контракт на строительство первых зданий кампуса в Пушкине

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) заключил контракт на строительство первых зданий кампуса в Пушкинском районе города, об этом 16 июля пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на сайт госзакупок.

Подрядчиком работ стала московская компания "Политехстрой-Сварго". Сначала в рамках проекта планируется спроектировать и построить учебный корпус №3 и хозяйственный корпус.

Общая стоимость контракта составляет 3,36 млрд рублей. Планируется завершить работы в конце 2026 года.

Напомним, что в начале июня ФАС приостановила конкурс на определение поставщика для строительства кампуса СПбГУ в Пушкине из-за жалобы московской компании "СтройПромТорг".

Фото: ЗАКС.Ру