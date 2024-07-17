Дело экс-сенатора Сабадаша рассмотрит московский суд

Верховный суд России изменил территориальную подсудность уголовного дела бывшего сенатора Александра Сабадаша и топ-менеджеров АО "Таврический банк" Сергея Сомова и Дмитрия Гаркуши, об этом 17 июля пишет "Коммерсантъ".

Такое решение приняли по ходатайству Генпрокуратуры. Ведомство усомнилось в объективности Санкт-Петербургского городского суда, так как обвиняемые имеют связи в горсуде и среди высокопоставленных чиновников.

В пример приводится удовлетворение ходатайства защиты о проведении экспертиз и запросов документов, которые якобы не имели отношение к делу.

Верховный суд удовлетворил просьбу. Теперь дело рассмотрит Хамовнический районный суд Москвы. Защита считает, что решение незаконное и обжаловала его.

Напомним, что экс-сенатор Михаил Сабадаш и топ-менеджеры АО "Таврический банк" проходят по делу о крупном мошенничестве.

Фото: ЗАКС.Ру