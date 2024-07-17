Бельский поздравил петербуржцев с Днем авиации ВМФ

Председатель Законодательного собрания Александр Бельский поздравил летчиков морской авиации с профессиональным праздником, об этом 17 июля он написал в своем Telegram-канале.

Бельский напомнил, что 108 лет назад российские летчики первый раз одержали верх над противников в ходе Первой мировой войны. Кроме этого, в годы Великой Отечественной войны эти силы ВМФ выполнили 35 тысяч вылетов.

"Морские летчики РФ сегодня – бесстрашные, мужественные воины и большие профессионалы, которые твердо стоят на страже нашей Родины", – написал парламентарий.

В конце поздравления спикер поблагодарил всех ветеранов и военнослужащих подразделения и пожелал здоровья, благополучия и мирного неба.

Напомним, что из-за репетиции проведения главного военно-морского парада ко Дню ВМФ в Петербурге перекроют несколько улиц и мостов.

Фото: ЗАКС.Ру