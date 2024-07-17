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Новости 12:47

Здание станции метро "Фрунзенская" не стали признавать объектом культурного наследия

фото ЗакС политика Здание станции метро "Фрунзенская" не стали признавать объектом культурного наследия

Вестибюль станции петербургского метрополитена "Фрунзенская" начали разбирать, об этом 17 июля пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на КГИОП.

По информации издания, в целом здание выглядит неповрежденным, однако на кровле видны следы демонтажа. 

В КГИОП уточнили, что недавно было подписано распоряжение, согласно которому ведомство не стало включать здание вестибюля в список объектов культурного наследия. В связи с этим работы были начаты.

Напомним, что в начале июня вестибюль станцию "Фрунзенская" просили признать памятником – почти сразу после закрытия станции на полную реконструкцию.

Фото: ЗАКС.Ру


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