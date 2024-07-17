Здание станции метро "Фрунзенская" не стали признавать объектом культурного наследия

Вестибюль станции петербургского метрополитена "Фрунзенская" начали разбирать, об этом 17 июля пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на КГИОП.

По информации издания, в целом здание выглядит неповрежденным, однако на кровле видны следы демонтажа.

В КГИОП уточнили, что недавно было подписано распоряжение, согласно которому ведомство не стало включать здание вестибюля в список объектов культурного наследия. В связи с этим работы были начаты.

Напомним, что в начале июня вестибюль станцию "Фрунзенская" просили признать памятником – почти сразу после закрытия станции на полную реконструкцию.

Фото: ЗАКС.Ру