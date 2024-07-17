МЧС предупредило петербуржцев о грозе и ливнях 18 июля

В четверг, 18 июля, петербуржцев ожидает значительное ухудшение погоды, об этом 17 июля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Городское управление МЧС ссылается на информацию ФГБУ "Северо-Западное УГМС". Метеорологи сообщают, что 17 июля в городе могут быть грозы и ливни.

В условиях плохой погоды автомобилистам рекомендуется не пользоваться личным транспортом из-за риска ДТП, а пешеходам – быть максимально внимательными.

Напомним, что в среду, 17 июля, в Петербурге обещают погоду до +29 градусов тепла. Это самый теплый день за последнюю неделю.

Фото: ЗАКС.Ру