В Петербурге отменили кронштадтскую часть парада ко Дню ВМФ

На параде в честь Дня ВМФ не будет кронштадтской части, праздник проведут только на Неве, об этом 17 июля пишет "Фонтанка.ру".

Корабли, которые прибыли в Кронштадт для участия в параде, ушли обратно на Северный флот. Среди них корабль "Адмирал Левченко" и торпедная атомная подводная лодка "Тамбов".

На данный момент, официально об отмене кронштадтской части парада не сообщалось. Уточняется, что публичные лица не сообщали даже о проведении парада в принципе, кроме комитета по транспорту, который рассказал об ограничениях в связи с репетициями.

Традиционно парад ко Дню ВМФ проводят в последнее воскресенье июля, в этот раз это 28 число. С 2016 года мероприятие проводят на Неве и в Кронштадтском рейде.

Фото: сайт Кремля