Экс-мундеп Диана Серая зарегистрировалась на выборы в двух МО

Территориальная избирательная комиссия №32 на заседании 17 июля отказала в регистрации кандидатке в депутаты МО "Морской" Диане Серой. Она не смогла пройти проверку подписей. Ей не хватило одного автографа, написала кандидатка в своем Telegram-канале "Будничный".

Серая баллотируется в качестве самовыдвиженца в трех муниципалитетах. Также она подала документы для участия в выборах в МО "Лиговка-Ямская" и МО "Малая Охта". В этих округах Серая смогла стать зарегистрированным кандидатом. Подробнее о том, почему она решила выдвинуться в нескольких районах - в материале ЗАКС.Ру.

Напомним, Серая впервые избралась в качестве депутата совета МО "Смольнинское" в 2019 году. Позже из-за конфликта между депутатами и главой округа совет через суд был признан бездействующим, а позже распущенным. Депутаты в таком случае не могут снова баллотироваться в этом округе.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру