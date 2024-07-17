В Петербурге напавшего на силовика мигранта освободили в суде, дав условный срок

Проживающему в Петербурге мигранту по имени Надир Садигли вынесли приговор в связи с преступлением, совершенным в апреле недалеко от станции метро "Проспект Большевиков". Как сообщает 17 июля объединенная пресс-служба городских судов, по делу об оскорблении (ст. 319 УК) и нападении (ч. 1 ст. 318 УК) на полицейского он получил один год и один месяц условного срока и был немедленно освобожден из-под стражи в зале суда.

Инцидент случился весной возле бара "Барвиха". При попытке задержать его за мелкое хулиганство нетрезвый Садигли агрессивно отреагировал на правоохранителей. Он обматерил и пару раз дернул одного из них за руку, причинив боль.

В ходе рассмотрения дела выяснилось, что полностью признавший вину фигурант находится в России без регистрации и работает неофициально. Он живет в фактическом браке с россиянкой и воспитывает трехлетнего ребенка, родившегося в России.

Фото: ЗАКС.Ру