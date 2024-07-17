Сафонову отказали в регистрации на выборы в совет МО "Гражданка"

На заседании 17 июля ТИК № 37 отказала в регистрации ряду кандидатов от "Гражданской инициативы", подавших документы на выборы в МО "Гражданка". Среди них оказались действующие депутаты Георгий Бурман и Вадим Сафонов, рассказал последний в беседе с ЗАКС.Ру, всего же отказали восьмерым выдвиженцам от партии.

По словам Сафонова, в основном претензии ТИК возникают к качеству сданных кандидатами подписей, однако этим перечень претензий не исчерпывается. Так, выдвинутый "Гражданской инициативой" исполнительный директор Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Петр Котов получил отказ из-за оформления подписных листов.

— Я сейчас имел возможность сравнить те сканы, <...> которые я сделал до того, как передал подписные листы в избирательную комиссию, и то, что показали сейчас на заседании комиссии. Там очевидные расхождения, просто это видно невооруженным глазом. Там, значит, где-то к нолику чуть-чуть такая маленькая черточка пририсована, они теперь утверждают, что это не 0, это 6. Ну и, соответственно, подпись бракуется, — сообщил Сафонов.

Депутат отметил, что подавал возражения на претензии ТИК. Аналогичным образом поступили и другие кандидаты, добавил он.

Сафонов полагает, что у нерегистрации кандидатов могут быть сугубо политические причины, связанные с его личной деятельностью и, в целом, с работой муниципалов "Гражданки". Последняя, по его оценке, "была таким действительно оппозиционным муниципалитетом, где непросто было никому, где до сих пор еще рассматриваются вопросы, связанные с злоупотреблениями бюджетными средствами, проверки не закончены".

Сафонов не исключил возможности подачи заявления в правоохранительные органы и оспаривания решения ТИК в суде, но отметил, что примет решение позднее. При этом он заявил, что в любом случае продолжит работу на благо петербуржцев.

Ранее отказ в регистрации получила действующий депутат МО "Большая Охта" Манефа Королёва, которая намеревалась переизбираться в совет от "Справедливой России — За правду". После заседания ТИК № 44 она заявила о возможности подмены справки о статусе депутата, поданной с другими документами в избирательную комиссию.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру