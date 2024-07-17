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Новости 19:05

Двоим петербурженкам смягчили меру пресечения по делу о фотосессии на кладбище

фото ЗакС политика Двоим петербурженкам смягчили меру пресечения по делу о фотосессии на кладбище

Красногвардейский районный суд Петербурга смягчил предварительную меру двоим из четверых фигурантов дела, возбужденного в связи с откровенной фотосессией на кладбище. Об этом 17 июля сообщил проект "Сетевые свободы".

Художнице Анне Пантелеевой заменили пребывание под стражей домашним арестом, а еще одной участнице перформанса Ярославе Гуменной - подпиской о невыезде.

Напомним, что участницы фотосессии, проведенной в середине прошлого месяца, частично обнажились на Большеохтинском кладбище. Их обвиняют в надругательстве над телами умерших и местами их захоронения (ч. 2 ст. 244 УК).

В СИЗО остаются модель Кристина Рожкова и фотограф Сергей Евстюхин.

Фото: ЗАКС.Ру


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