После жалоб на благоустройство в Муринский парк приехали следователи

Муринский парк в Петербурге 17 июля посетили сотрудники СК, включая замглавы ГСУ ведомства по Петербургу Максим Хлюпин. Выезд стал реакцией на жалобы местных жителей, недовольных качеством проведенного благоустройства в зеленой зоне. Как сообщает региональное управление СК, во встрече принял участие депутат ЗакСа Алексей Зинчук.

В связи с обращениями граждан в городе продолжается доследственная проверка по статье о халатности (ст. 293 УК). Хлюпин проинформировал собравшихся, что действиям чиновников из администрации Калининского района обязательно дадут правовую оценку. В рамках проверки уже назначена комплексная судебная экспертиза.

В числе прочего, жители района недовольны повреждением деревьев в парке, некачественной укладкой газона и неисправностью дренажной системы, приводящей к затоплению территории. Кроме того, заявители недосчитались новых деревьев, которые были включены в техническое задание контракта на благоустройство. Ранее на их жалобы обратил внимание глава СК РФ Александр Бастрыкин.

фото: ГСУ СК по Петербургу