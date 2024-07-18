Экс-главу департамента культуры Москвы Кибовского арестовали на два месяца

Замоскворецкий суд Москвы согласился с позицией следствия и постановил отправить под арест бывшего главу департамента культуры Москвы Александра Кибовского под арест в рамках коррупционного дела. Как сообщила накануне поздно вечером пресс-служба столичных судов общей юрисдикции, предварительная мера будет действовать как минимум до 16 сентября.

Кибовского обвиняют в получении особо крупных взяток (ч. 6 ст. 290 УК) и покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30 УК - ч. 4 ст. 159 УК). По версии следствия, за незаконное вознаграждение он помогал различным подрядчикам заключать госконтракты с мэрией, действуя в составе организованной группы. Таким образом задержанному накануне фигуранту удалось обогатиться более чем на 100 млн рублей.

50-летний Кибовский проработал "министром культуры" столичной мэрии восемь лет, до этого он занимал должности в федеральном правительстве. В последние два с лишним года бывший чиновник проявлял себя как активный сторонник военной спецоперации на Украине.

фото: Суды общей юрисдикции города Москвы / Telegram