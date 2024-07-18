В Петербурге предложили поддерживать НКО, распространяющие достоверные исторические знания

Занятые в сфере исторического просвещения некоммерческие организации смогут получать государственную поддержку в случае принятия законопроекта, подготовленного четырьмя депутатами ЗакСа от "Единой России". Ознакомиться с текстом инициативы можно на сайте городского парламента.

Проект предусматривает внесение поправок в городской закон "О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций". Авторами изменений выступили депутаты Всеволод Беликов, Алексей Макаров, Константин Чебыкин и Денис Четырбок.

В случае принятия инициативы господдержку смогут получать НКО, занятые распространением в обществе "достоверных и научно обоснованных исторических знаний", а также поддержкой системы научного исторического знания и "формированием личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей". Кто и на основании каких именно критериев будет определять степень достоверности распространяемых знаний, в проекте не уточняется.

В пояснительной записке содержится уточнение о том, что законопроект разработан во исполнение указа президента России об утверждении основ госполитики в области исторического просвещения. Подпись под документом глава государства поставил 8 мая 2024 года.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру