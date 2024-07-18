В Петербурге огласили приговор по делу о смертельном падении рабочего на стройке

В Петербурге суд назначил один год условного срока сотруднику компании "Петрополис", отвечавшему за строительство водогрейной котельной на Новгородской улице. Мужчину признали виновным в нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК), передает 18 июля объединенная пресс-служба городских судов.

В результате действий фигуранта летом прошлого года пострадал плотник, выполнявший монтаж монолитных железобетонных конструкций. Он оказался в опасной зоне и рухнул с третьего этажа в технологический проем. Рабочий скончался в Мариинской больнице.

На заседании подсудимый признал вину. Гражданских исков по этому делу к нему не поступало.

Фото: ЗАКС.Ру