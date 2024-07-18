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Новости 11:49

КС разрешил умерщвлять бездомных животных только в случае их опасности для людей

фото ЗакС политика КС разрешил умерщвлять бездомных животных только в случае их опасности для людей

Конституционный суд 18 июля вынес постановление по иску зоозащитников из Бурятии, которые оспаривали норму регионального законодательства. Последняя допускала умерщвление бездомных собак спустя месяц после отлова в случае, если их никто к этому моменту не забрал из пунктов временного содержания.

КС счел усыпление бродячих животных исключительной мерой, допустимой только тогда, когда они представляют реальную опасность для человека.

"Основаниями для такой меры не могут быть ни загруженность приютов, ни  оптимизация бюджетных расходов. Это означало бы отступление от конституционных гуманистических начал в обращении с животными", - говорится в тексте постановления.

Законопроект, дающий региональным властям право усыплять бездомных животных и вызвавший споры в обществе, депутаты Госдумы подготовили в прошлом году.

фото: unsplash


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