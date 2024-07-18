В Петербурге будут судить безработного, фиктивно зарегистрировавшего 20 мигрантов

Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение в рамках дела о фиктивной постановке мигрантов на учет (ст. 322.3 УК). Как сообщает 18 июля надзорное ведомство, в преступлении обвиняют 35-летнего безработного жителя Петроградской стороны.

За полгода фигурант поспособствовал фиктивной регистрации 20 иностранцев в коммунальной квартире на улице Чапаева. В действительности жилплощадью распоряжается он, его брат и мать. Площадь двух комнат составляет менее 25 кв. метров.

Примечательно, что проживающие с подследственным в коммуналке родственники не были в курсе, что к ним "подселили" кого-то еще. Дело будут слушать в Петроградском районном суде.

Фото: ЗАКС.Ру