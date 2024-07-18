На музей "Эрарта" составили протокол о демонстрации нацистской символики

Сотрудники полиции составили административный протокол на петербургский музей современного искусства "Эрарта" по статье о демонстрации экстремистской символики (ч.1 ст.20.3 КоАП). Карточка депа появилась на сайте Василеостровского районного суда 12 июля, обратил внимание ЗАКС.Ру. Поводом для протокола стал один из экспонатов, сообщила ЗАКС.Ру глава Объединенной пресс-службы судов Дарья Лебедева.

Внимание силовиков привлекла картина художника белорусского художника-живописца Сергея Гриневича "Фестиваль". Ее обнаружили на четвертом этаже музея в мае 2024 года. На ней изображены танцующие люди в народных костюмах, а также трое мужчин в "строгих деловых костюмах" и надпись - лозунг на белорусском языке. В протоколе говорится, что текст, изображенный на картине, согласно экспертизе сотрудников СПбГУ, относится к символике, связанной с нацизмом.

По статье о публичном демонстрировании нацистской атрибутики предусмотрен штраф для должностных лиц - до четырех тысяч рублей, а для юридических - до 50 тысяч рублей. Также предполагается конфискация предмета административного правонарушения.

Дата заседания, на котором собираются рассмотреть прокол, не назначена. Корреспонденту ЗАКС.Ру не удалось оперативно связаться с пресс-службой музея.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру