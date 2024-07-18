Деревянная дача в Левашово лишилась статуса памятника

Петербургский комитет по охране памятников (КГИОП) снял государственную охрану с деревянной дачи начала XX века в Левашово. Как пишет 18 июля интернет-газета "Канонер", речь идет о доме по адресу проспект Урицкого, 48. Издание отмечает, что здание за сто с лишним лет своей истории внешне практически не изменилось. Объектом владеют два гражданина.

Историко-культурную экспертизу дачи в неорусском стиле провел два года назад Максим Филипович, рекомендовавший лишить ее охраны. Из документа не вполне ясна возможная судьба деревянной постройки.

Один из выводов эксперта гласит, что здание формирует уличный фронт. В таком случае снести его и без статуса памятника будет затруднительно. В другом месте текста говорится, что здание, наоборот, не формирует уличного фронта и "не обладает несомненной градостроительной ценностью". Если верно последнее утверждение, то возможен легальный снос.

фото: Citywalls.ru, Влада