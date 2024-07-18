Часовню при центре образования в Колпино отдадут РПЦ

Петербургские власти собираются передать Русской православной церкви (РПЦ) здание Александро-Невской часовни в Колпино, об этом 18 июля пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на информацию на сайте комитета имущественных отношений.

Здание передадут на 100 лет в безвозмездное пользование. Помимо часовни площадью 139,6 квадратных метров, РПЦ получит участок размером 400 квадратных метров на Адмиралтейской улице.

Часовню пристроили к богадельне колпинского мещанского общества в 1894-1898 годах. Архитектором здания стал Петр Мульханов. Сейчас оно принадлежит Центру образования №170 Колпинского района Петербурга, находится в плохом состоянии и не используется.

Уточняется, что часовня является памятником регионального значения. В 2023 году был заключен контракт на разработку проектно-сметной документации для реставрации здания.

Фото: пресс-служба администрации Петербурга