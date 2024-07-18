Трое петербуржцев поедут на Олимпиаду в Париже

На Олимпийских играх в Париже выступят трое петербуржцев, их допустили до участия в соревнованиях, список участников 18 июля опубликовал Международный олимпийский комитет (МОК).

Из Петербурга в Париж поедут прыгунья на батуте Анжела Бладцева, велогонщик Глеб Сырица и пловец Евгений Сомов. В общей сложности, к участию в Олимпиаде допустили 15 россиян.

Также на соревнования был приглашен спортсмен из Ленинградской области, уроженец Выборга, велосипедист Александр Власов, однако он от участия отказался.

Напомним, что Смольный заплатит петербургским спортсменам за золотую медаль в Олимпиаде по 5 млн рублей, за серебряную по 2,5 млн рублей, а за бронзовую по 1,5 млн рублей.

Фото: unsplash.com