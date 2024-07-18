В первое полугодие 2024 года в Петербурге отремонтировали 37 километров дорог

В Петербурге за первые шесть месяцев 2024 года обновили дорожное покрытие на 18 объектах общей протяженностью 37 километров, об этом 18 июля сообщили в пресс-службе Смольного.

Ремонт был выполнен на Свердловской набережной, Гороховой и Бестужевской улицах, на проспекте Медиков и Новоизмайловском проспекте, на Рябовском и Ланском шоссе. На данный момент, ремонт идет на Лиговском и Чкаловском проспектах, Гатчинском шоссе, проспекте Испытателей и набережной Екатерингофки.

По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, в городе в 2024 году собираются отремонтировать 100 километров дорог в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

Уточняется, что особое внимание уделено обустройству среды для маломобильных групп населения. Кроме этого, осенью в эксплуатацию введут развязку на пересечении Московского шоссе и Дунайского проспекта, а также реконструируют Петрозаводское шоссе.

Фото: ЗАКС.Ру