Замглавы Генштаба Шамарина отстранили от должности после дела о взятке

Заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил России Вадима Шамарина отстранили от должности, об этом 18 июля пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Игоря Дюкина.

Как уточняет защитник Шамарина, его пока что не уволили, а вывели за штат еще в мае 2024 года.

Также у чиновника арестовали автомобиль и зарплатную банковскую карту. Машина была куплена в кредит.

Напомним, что в отношении Вадима Шамарина возбуждено уголовное уголовное дело. По данным следствия, с 2016 по 2023 год Шамарин получил взятку от генерального директора ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" Алексея Высокова в размере 36 млн рублей.

Фото: пресс-служба Минобороны РФ