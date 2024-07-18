Минюст внес The Moscow Times* и "Фонд Карнеги"** в перечень нежелательных организаций

Минюст России пополнил перечень иностранных и международных неправительственных организаций, чья деятельность в стране признана нежелательной, об этом 18 июля информация появилась на сайте ведомства.

Новыми фигурантами в перечне стали The Moscow Times* и "Фонд Карнеги за Международный Мир"**. Ранее эти же организации признали иностранными агентами.

Уточняется, что The Moscow Times* ранее было признано нежелательной организацией Генпрокуратурой РФ из-за дискредитации действий российского руководства.

Центр "Фонда Карнеги" в Москве закрылся в 2022 году. В России организация работала с 1994 года.

*Генпрокуратура и Минюст объявили The Moscow Times нежелательной организацией в РФ, Минюст внес The Moscow Times в реестр иноагентов

**Минюст объявил "Фонд Карнеги за Международный Мир" нежелательной организацией в РФ, "Фонд Карнеги" в реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру