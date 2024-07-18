Бастрыкин поручил доложить о ходе дела об избиении участника СВО в Петербурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу о нападении на участника СВО в Петербурге, об этом 18 июля сообщили в пресс-службе СК РФ.

По данным следствия, в 2023 году двое мужчин избили инвалида и участника СВО в ответ на замечание о неправильной парковке на Васильевском острове. Кроме этого, мужчину оскорбили по национальному признаку.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, которое находилось в производстве у петербургских следователей, однако прокуратура материалы дела вернула на дополнительное расследование.

Дело передали в центральный аппарат СК России. Следователям было поручено представить доклад о ходе расследования уголовного дела.

Фото: пресс-служба СК РФ