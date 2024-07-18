Игоря Стрелкова этапировали в колонию для осужденных силовиков в Кировской области

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) теперь будет отбывать наказание в колонии №5 Кирово-Чепецка в Кировской области, об этом 18 июля пишут "РИА Новости" со ссылкой на адвоката Александра Молохова.

Уточняется, что колония, в которую решили этапировать Стрелкова, предназначена для осужденных бывших сотрудников силовых структур.

Адвокат уточнил, что теперь это финальная точка его этапа. В этой колонии он будет отбывать свое оставшееся наказание.

Напомним, что Московский городской суд приговорил Игоря Стрелкова (Гиркина) к четырем годам колонии общего режима в рамках дела о призывах к экстремизму в интернете (ч.2 ст.280 УК).

Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы