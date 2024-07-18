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Новости 19:47

В Петербург за полгода поставили 550 единиц техники для перевозки пассажиров

фото ЗакС политика В Петербург за полгода поставили 550 единиц техники для перевозки пассажиров

За первые шесть месяцев 2024 года в Петербург поставили более 550 единиц различной техники для перевозки горожан, об этом 18 июля сообщили в пресс-службе Смольного.

Для ГУП "Горэлектротранс" поставили 37 новых троллейбусов и 53 трамвайных вагона. 

Для ГУП "Пассажиравтотранс" закупили 29 электробусов, также предприятие получило 73 автобуса особо большого класса, 348 автобусов большого класса и один электробус большого класса.

Кроме этого, пополнился парк петербургского метрополитена. В этом полугодии метро получило 40 вагонов модели "Балтиец". Это в общей сложности пять составов.

Напомним, что в общественном транспорте Петербурга за первое полугодие 2024 года было перевезено более 850 млн пассажиров.

Фото: ЗАКС.Ру


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