В Петербург за полгода поставили 550 единиц техники для перевозки пассажиров

За первые шесть месяцев 2024 года в Петербург поставили более 550 единиц различной техники для перевозки горожан, об этом 18 июля сообщили в пресс-службе Смольного.

Для ГУП "Горэлектротранс" поставили 37 новых троллейбусов и 53 трамвайных вагона.

Для ГУП "Пассажиравтотранс" закупили 29 электробусов, также предприятие получило 73 автобуса особо большого класса, 348 автобусов большого класса и один электробус большого класса.

Кроме этого, пополнился парк петербургского метрополитена. В этом полугодии метро получило 40 вагонов модели "Балтиец". Это в общей сложности пять составов.

Напомним, что в общественном транспорте Петербурга за первое полугодие 2024 года было перевезено более 850 млн пассажиров.

Фото: ЗАКС.Ру