Горизбирком в пятницу рассмотрит более 50 жалоб от кандидатов в мундепы

В пятницу, 19 июля Санкт-Петербургская избирательная комиссия собирается рассмотреть 54 жалобы от кандидатов, следует из анонсированной повестки заседания Горизбиркома.

Среди авторов жалоб числятся кандидаты в муниципальные депутаты от "Справедливой России - За правду", КПРФ, а также самовыдвиженцы. Всего в списке упоминается 51 человек - некоторые подавали сразу по несколько жалоб.

Ранее некоторые партии столкнулись с массовыми отказами в регистрации кандидатов. В частности, КПРФ и "Яблоко". Часть претендентов на места в муниципальные советы намерена оспаривать отказы в суде - первые иски от несостоявшихся кандидатов были поданы 16 июля.

Напомним, муниципальные выборы пройдут в Петербурге с 6 по 8 сентября в 110 муниципальных образованиях. На них заявилось более 4,5 тысяч человек. По состоянию на утро 18 июля зарегистрированы были лишь 2,1 тысячи кандидатов.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру