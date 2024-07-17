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Муниципал 19:34

Самовыдвиженцы начали оспаривать отказы в регистрации в судах

фото ЗакС политика Самовыдвиженцы начали оспаривать отказы в регистрации в судах

В петербургские суды начали поступать иски к территориальным избирательным комиссиям от кандидатов, которые оспаривают свои отказы в регистрации на выборах. По состоянию на вечер 17 июля в базах судов есть пять исков от четырех несостоявшихся кандидатов, посчитал ЗАКС.Ру. Пока в суды идут только самовыдвиженцы. 

В Невский районный суд 16 июля обратился самовыдвиженец Сергей Пушилов, который баллотировался в МО "Невская застава". Согласно решению ТИК №24, Пушилов не представил комиссии необходимые документы для регистрации. В Московский районный суд в тот же день обратилась самовыдвиженка из МО "Московская застава" Анна Банько. У нее не получилось получить статус зарегистрированного кандидата после того, как специалисты из МВД забраковали все 11 подписей в поддержку ее выдвижения. В Калининском районе судится с ТИК №38 самовыдвиженец Михаил Леонтьев, у которого также не признали подписи действительными. Он выдвигался в МО "Академическое". В картотеке районного суда есть две карточки о делах, истцом в которых выступает Леонтьев. 

Один из первых исков в Петербурге, связанный с регистрацией на сентябрьские выборы, вероятно, был подан Михаилом Шариковым в Пушкинский районный суд. Данные о нем появились на сайте утром 16 июля. Он баллотировался в МО "Шушары. 

Напомним, кроме отказов в регистрации, в Петербурге некоторые кандидаты оспаривают регистрацию своих конкурентов. Так, в Смольнинском районном суде на днях начали рассматривать два иска к Ярославу Кострову.

Выборы депутатов местных советов пройдут в Петербурге с 6 по 8 сентября в 110 муниципальных образованиях. Также в эти дни состоятся выборы губернатора и дополнительные выборы в Заксобрание по 18-му округу. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
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МО Академическое
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МО Московская застава
Пока еще нет голосов...
МО Невская застава
Пока еще нет голосов...
МО Поселок Шушары




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