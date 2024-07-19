Бывший депутат Госдумы Абельцев попал в СИЗО на два месяца по делу о мошенничестве

Замоскворецкий районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде двух месяцев в СИЗО для бывшего депутата Государственной думы и экс-заместителя Владимира Жириновского Сергея Абельцева, об этом 19 июля сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Ранее было известно об аресте бывшего парламентария, однако сколько он будет находиться в СИЗО, было неизвестно.

По данным следствия, предположительно, Абельцев за деньги решал вопрос о трудоустройстве на должность помощника депутата, говоря, что у него есть связи с высокопоставленными лицами в Госдуме. Однако это, по мнению следствия, неправда.

Суд решил отправить в следственный изолятор Сергея Абельцева на два месяца, то есть до 17 сентября 2024 года. Мужчина проходит по статье о мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ).

Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы