ТИК лишил главу МО "Аптекарский остров" возможности переизбраться

Действующий глава МО "Аптекарский остров" Никита Титенко не сможет участвовать в предстоящих муниципальных выборах. Территориальная избирательная комиссия № 18 отказала ему в регистрации на заседании 18 июля.

Титенко состоит в "Единой России", однако баллотировался он в качестве самовыдвиженца. Перед этим он пытался участвовать в партийных праймериз, однако победить в них не смог.

Причиной отказа стали претензии теризбиркома к подписям, которые Титенко собрал в поддержку своего выдвижения. Для своей регистрации кандидат должен был представить не более 14 подписей, и именно такое их количество муниципал принес в комиссию.

Все подписи были признаны недействительными из-за графы о занимаемой кандидатом должности в подписных листах. Титенко указал, что является не только главой муниципального образования, но также и депутатом на постоянной основе.

"Указанные кандидатом в подписных листах две должности являются самостоятельными и имеют свои предельные нормативы должностного оклада", — говорится в решении ТИК.

К части подписей у комиссии также возникли вопросы по другим причинам. Два избирателя указали неполный адрес жительства, один написал неверный адрес, а еще двое поставили подписи в помещении муниципального совета, следует из решения ТИК.

В результате комиссия отказала в регистрации кандидату.

В "Единую Россию" Титенко вступил в 2014 году, со следующего года стал выполнять обязанности помощника Вячеслава Макарова, который в ту пору был председателем петербургского Заксобрания. В "Аптекарский остров" Титенко избрался в 2019 году от ЕР. В 2024 году поставил подпись в поддержку выдвижения губернатора Александра Беглова на новый срок.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру