Единороссы раскрыли муниципальные карты

Фото Константина Ленькова / ЗАКС.Ру

Петербургское отделение "Единой России" на конференции 24 июня утвердило списки своих кандидатов на муниципальные выборы. Во многих районах главы муниципалитетов смогли одержать победу на праймериз, но не везде. Подробнее об итогах праймериз - в материале ЗАКС.Ру.

Внутрипартийное голосование - обязательная партийная процедура, закрепленная в уставе "Единой России". Так в объединении хотят сделать процедуру отбора кандидатов прозрачной и справедливой, хотя не всегда праймериз можно назвать открытыми. В 2024 году будущих муниципалов определяли в закрытом режиме с помощью выборщиков - специальных людей, одобренных региональным политсоветом. В партии говорили, что желание участвовать в голосовании изъявляли более полумиллиона человек.

На сами праймериз в качестве кандидатов в кандидаты заявилось более 8,3 тысяч человек. В пять раз больше, чем есть вакантных мест в городе. "Конкурс пять человек на место" - повторяли видные члены городского отделения "Единой России". По итогам голосования единороссы смогли найти претендентов на все вакантные мандаты в городе. В остальных парламентских партиях таких значений достичь не удалось. В основном партии выдвигают по 500 человек.

Главы не у дел

Хоть большинство глав муниципальных образований, которые в 2019 году избирались от "Единой России", смогли победить на этих праймериз, с частью муниципалов единороссы решили расстаться. По подсчетам ЗАКС.Ру, 13 глав МО не смогли победить на внутрипартийном голосовании. Это Олег Столяров из МО "Коломна", Ян Липинский из МО "Семеновский" , Олег Смакотин из МО "Екатерингофский", Сергей Штуков из МО "Светлановское", Светлана Загородникова из МО "Сосновское", Иван Дюбин из МО "Понтонный", Павел Карпов из МО "Невская застава" и Татьяна Косицына из МО "Поселок Александровская". Еще не смог пройти через внутрипартийный отбор глава МО "Адмиралтейский округ" Евгений Барканов.

Особенно много глав МО, которые не смогли заручиться поддержкой согласованных выборщиков, работают в Петроградском районе, который принято считать вотчиной бывшего спикера Заксобрания Вячеслава Макарова. За бортом праймериз оказались Юлия Шутова из МО "Кронверкское", Юрий Панов из МО "Посадский", Никита Титенко из МО "Аптекарский остров", а также Лилия Сикоева из МО "Петровский".

При желании переизбраться, им придется баллотироваться либо в качестве самовыдвиженцев, либо искать поддержки в других партиях.

"Депутаты" подросли

Среди победителей праймериз оказались члены Молодежного парламента при Заксобрании Петербурга. Вскоре срок полномочий первого созыва этого совещательного органа подходит к концу и некоторые решили попробовать себя во "взрослом депутатстве". Так, спикер Молодежного парламента Дмитрий Агафонов будет баллотироваться в МО "Сосновая поляна". Еще два члена "молодежки" пойдут в МО "Измайловское": Моника Пахоми и Ярослав Анисимов. Отец последнего, Владимир Анисимов тоже победил на праймериз - он с 2009 года состоит в совете МО "Город Сестрорецк". Еще один член Молодежного парламента Леонид Бахвалов будет баллотироваться в МО "Гагаринское".

Муниципалы с необычным опытом

Знакомые имена числятся в списках победителей праймериз в Центральном районе. В распущенное МО "Смольнинское" по итогам праймериз отправиться на выборы глава округа Григорий Ранков, который пять лет руководил муниципалитетом, не будучи депутатом. В 2019 году ему не удалось избраться - это и дало ему возможность баллотироваться вновь. Депутаты шестого созыва не могут баллотироваться в этом же округе, не оспорив в суде свою непричастность к бездействию совета. Пока вернуть право баллотироваться никому не удалось. У Ранкова таких ограничений нет. Также в ЕР определились с кандидатом в почти распущенный МО "Литейный округ". Там партия выдвинет действующего главу Павла Дайняка. Формально совет еще действует, однако не проводит своих заседаний с 2019 года. В течение месяца губернатор Александр Беглов должен внести в парламент законопроект о роспуске совета. Впрочем, рассматривать его депутатам не обязательно. Из прошлого созыва МО "Лиговка-Ямская" депутаты тоже не смогут снова избираться в округе - их распустили одновременно с МО "Смольнинское". На праймериз в этом муниципалитете победил глава местной администрации Павел Созинов.

Перекрасились

В списках победителей праймериз минимум двое глав муниципалитетов, которые решили сменить свой политический окрас. В МО "Остров Декабристов" будет баллотироваться Алексей Захаров, который в 2019 году через суды избирался от "Яблока". Глава МО "Ульянка" Оксана Хлебникова, в прошлом баллотировавшаяся от КПФР, также предпримет попытку переизбраться от "Единой России".

Политолог, экс-член ГИК и кандидатка в губернаторы

Одна из первых кандидаток на пост высшего должностного лица Лилия Судьина, действующий депутат МО "Ивановский", будет баллотироваться в МО "№72". Отметим, ее подписи среди поддержавших выдвижение действующего губернатора нет. Также среди победителей праймериз оказался политолог Илья Стрелков. Он собрался баллотироваться в МО "Семеновский". Сейчас он занимается организацией "Экспертного клуба Петербурга", на котором видные политические деятели города обсуждают ход избирательной кампании. Бывший член Горизбиркома Марина Жданова победила на праймериз в МО "Звездное". На предварительное голосование в этот МО она шла со своей бывшей коллегой Аллой Егоровой, однако второй в списки попасть не удалось. Обе покинули Санкт-Петербургскую избирательную комиссию после замечаний главы ЦИК к работе петербургской комиссии.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру