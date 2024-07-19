Суд Петербурга отправил в колонию строгого режима мужчину за тату с нацистской символикой

Выборгский районный суд Петербурга посадил в колонию строгого режима Андрея Разина по статье о демонстрировании нацисткой символики (ч.1 ст.282.4 УК РФ), об этом 19 июля сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По данным следствия, летом 2023 года обвиняемый сделал фото на одной из детских площадок на улице Комиссара Смирнова. В кадре мужчина был без футболки, но с татуировкой с изображением, похожим на символику нацисткой Германии.

После этого, фото было опубликовано в одном из Telegram-каналов. В октябре этого же года ему предъявили обвинение. Вину Разин признал частично. По его словам, он никакого отношения к фашизму не имеет.

Суд назначил Андрею Разину наказание в виде 2,5 лет в колонии строго режима и двухлетнего запрета на деятельность, связанную с интернетом. В зале суда обвиняемый стоял в кофте с символикой ЧВК "Вагнер".

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