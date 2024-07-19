Агапитова помогла легализоваться в России пожилому мужчине без гражданства

В Петербурге началось решение проблемы 73-летнего мужчины, который десятилетиями живет без гражданства. Легализоваться в России уроженцу Латвийской ССР помогает омбудсмен Светлана Агапитова. Как сообщает 19 июля пресс-служба правозащитницы, ей удалось добиться от органов власти, чтобы мужчине выдали временное удостоверение лица без гражданства, действующее 10 лет. Оно в том числе дает право на получение бесплатной медицинской помощи по ОМС.

"Следующими шагами Александра Михайловича и его группы поддержки, куда теперь входим и мы с коллегами, будут получение разрешения на временное проживание, вида на жительство, а при подтверждении обстоятельств, предусмотренных законом, вступление в гражданство РФ", - рассказала Агапитова.

В 1994 году у 73-летнего мужчины, приехавшего в Петербург, на вокзале украли советский паспорт. К тому моменту он не успел оформить ни латвийских, ни российских документов, удостоверяющих личность. До обращения к омбудсмену мужчину отправляли то в МВД, то в суды, где его проблема так и оставалась нерешенной.

Фото: ЗАКС.Ру