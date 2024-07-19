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Новости 18:44

Единоросс Хамзаев предложил разрешить депутатам Госдумы носить оружие

фото ЗакС политика Единоросс Хамзаев предложил разрешить депутатам Госдумы носить оружие

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил законодательно разрешить себе и своим коллегам носить боевое оружие. Об этом он 19 июля написал в собственном Telegram-канале.

По мнению единоросса, к российским официальным лицам сегодня приковано особенное внимание, что повышает риск всякого рода провокаций.

"Также считаю, что депутаты в обязательном порядке должны сдавать нормы ГТО и пройти курсы оказания первой медицинской помощи", - добавил Хамзаев.

Ранее Росгвардия представила проект постановления, которое разрешает носить оружие заместителям главы Центробанка и руководителям его департаментов.

Фото: ЗАКС.Ру


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