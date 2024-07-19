Юрлицо журналистки Савицкой* оштрафовали на 300 тысяч рублей

Псковский городской суд 19 июля назначил штраф ООО "Журналист-иностранный агент"**, учрежденного журналисткой Людмилой Савицкой* для исполнения законодательства об иноагентах. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Псковской области.

На заседании было установлено, что женщина не предоставила чиновникам ежеквартальный отчет о финансовой деятельности своей организации (ч. 2 ст. 19.34 КоАП). Савицкая* стала одним из первых физлиц, кого занесли в реестр Минюста.

Накануне коллегу Савицкой* по псковской журналистике Светлану Прокопьеву*** объявили в розыск. Обе женщины более двух лет не живут в России.

*Минюст внес Людмилу Савицкую в единый реестр иноагентов

**Минюст внес ООО "Журналист-иностранный агент" в единый реестр иноагентов

***Минюст внес Светлану Прокопьеву в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру