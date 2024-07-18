Журналистку Светлану Прокопьеву* объявили в розыск

Российское МВД объявило в розыск псковскую журналистку Светлану Прокопьеву*. Это связано с преследованием по неназванной уголовной статье, что отражено в карточке 44-летней женщины в базе ведомства.

В разговоре с "Медиазоной"** 18 июля Прокопьева* предположила, что на нее могли завести уголовное дело о дискредитации армии (ст. 280.3 УК). По аналогичному административному протоколу (ст. 20.3.3 КоАП) она была оштрафована в сентябре прошлого года. К тому моменту уроженка Пскова уже находилась за пределами России. Она уехала после обысков, проведенных у журналистов и политиков в регионе.

Широкую известность журналистка получила в связи с уголовным преследованием по делу об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК), возбужденным из-за содержания авторской колонки. Летом 2020 года суд в Пскове приговорил ее к штрафу в размере полумиллиона рублей. Два года спустя Прокопьеву* исключили из реестра экстремистов и террористов.

*Минюст внес Светлану Прокопьеву в единый реестр иноагентов

**Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру